В Харькове оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома

В ночь на 30 апреля в Харькове россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



В результате обстрела загорелись квартиры двух жилых 9-этажек.



«В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков он был госпитализирован в городскую больницу», — говорится в сообщении.



Кроме того, под обстрел попала одна из городских больниц Харькова.



«В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5-м этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет», — уточнили в ГСЧС.