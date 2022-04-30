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В Харькове оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома

30 апреля 2022, 12:58

В Харькове оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома

В ночь на 30 апреля в Харькове россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате обстрела загорелись квартиры двух жилых 9-этажек.

«В одном из помещений был травмирован мужчина, владелец одной из квартир. Бригадой медиков он был госпитализирован в городскую больницу», — говорится в сообщении.

Кроме того, под обстрел попала одна из городских больниц Харькова.

«В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа больницы, а также произошел пожар на 5-м этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью погибших и пострадавших в здании медучреждения нет», — уточнили в ГСЧС.

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