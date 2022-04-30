Пушилин анонсировал «большое строительство» в Мариуполе. Туда свезут депортированных в Россию жителей города

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начнется «большое строительство». В этой связи депортированных в Россию мариупольцев решили обязать вернуться в город. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«Вчера во время пропаганда-тура в Мариуполь главарь Пушилин анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России. Сразу, как только решат вопрос с "Азовсталью" и националистами в городе. Люди, которые не могут даже в Донецке, где нет таких последствий и обстрелов, наладить водоснабжение, что-то будут строить», — написал Андрющенко.



Он отметил, что начали поступать сообщения от мариупольцев, депортированных в Россию и получивших статус «укрытия от войны» или «беженца», о том, что их обязывают вернуться в город.



«Вчера начались обзвоны от иммиграционных служб в регионах, где им сообщают, что в ближайшее время они будут обязаны вернуться в Мариуполь на "большое строительство". Россия во всей красе. Вопрос: что они будут делать и строить. Кроме военной базы в порту, никаких других идей не приходит в голову», — подчеркнул советник мэра.