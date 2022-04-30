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Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет

30 апреля 2022, 14:49

Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет

В уцелевшие дома покинувших блокадный Мариуполь жителей заселяют неизвестных людей. Такое разрешение выдает так называемый «поселковый совет» при группировке «ДНР». Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Как рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым, ее дом заселили неизвестных людей.

«О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23-го микрорайона. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу вообразить, что такое может быть в цивилизованном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе», — поделилась женщина с журналистами MRPL.City.

«Это не редкий случай, когда решисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами оставили без крова. Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать. Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие», — подчеркивают в горсовете.

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