Сегодня может состояться эвакуация из Мариуполя

Сегодня, 30 апреля, может состояться эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Информацию подтвердили в Мариупольском горсовете.



«Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения. Верим. Следите за новостями», — говорится в сообщении.



Советник мэра города Петр Андрющенко также озвучил «не очень официальную» информацию.



«Есть реальный сдержанный, но оптимизм, что сегодня наконец-то удастся начать обширную эвакуацию. Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое», — рассказал он.



При этом Андрющенко призвал мариупльцев «звонить во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не упустить».



«Также (подмигнув) все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту?» — подчеркнул он.

Ранее боевик «ДНР» Александр Ходаковский опубликовал видео колонны автобусов в Мариуполе, которые российская сторона подготовила для эвакуации жителей. При этом он отметил, что «уверенности, что эвакуация состоится сегодня, нет никакой».