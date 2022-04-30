Попытка эвакуации с «Азовстали»: Оккупанты пригнали ростовские автобусы

Сегодня в Мариуполе происходит очередная попытка эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали».



Как сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, колонна транспорта выстроилась почти у самой «Азовстали», международная гуманитарная миссия инспектирует маршрут вывода гражданских.



«Уже трижды поступали требования еще дальше оттянуть позиции... Тем не менее, торги не прекращаются и уверенности, что эвакуация состоится сегодня, нет никакой», — подчеркнул Ходаковский.



На видео, которое появилось в соцсетях, видны автобусы с номерами Ростовской области РФ, которые стоят в колонне для эвакуации. На части из них надписи с поздравлениями с 9 мая.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведутся интенсивные обсуждения, чтобы разрешить эвакуацию с завода «Азовсталь», который подвергся обстрелу российскими войсками, оккупировавшими Мариуполь. Во вторник президент России Владимир Путин дал «принципиальное» согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали».



Предварительно эвакуация с «Азовстали» планировалась на пятницу, 29 апреля.