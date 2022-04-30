В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ

В захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области оккупанты открыли супермаркет «Мера» в помещении магазина украинской торговой сети АТБ. Фотографии и видео публикуют пользователи соцсетей.
На фасаде вывеска АТБ заменена на новую, также появились баннеры к 9 мая с георгиевской лентой.
Супермаркет в оккупированном Мелитополе. Фото из соцсетей
На видео показан ассортимент. Видно, что многие товары были завезены из России и аннексированного Крыма.
Цены указаны не только в гривнах, но и рублях. Многие продукты значительно дороже, чем на подконтрольной Украине территории.
Ситуация повторяет то, что произошло в 2014 году на оккупированной части Донбасса. Тогда группировки «ДНР» и «ЛНР» открыли свои супермаркеты в помещениях украинских торговых сетей.