На Харьковщине из-за российских обстрелов произошло 15 пожаров за сутки

В результате обстрелов российскими силами города Харькова и области за прошлые сутки произошло 15 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.



«Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещений. Пожар произошел: в Немышлянском (9) районе Харькова, а также Харьковском (2), Изюмском (3) и Чугуевском (1) районах области», — говорится в сообщении.



Кроме ликвидации пожаров, также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района Харькова.



Пиротехники ГСЧС в течение суток совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.

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