С 1 мая помощь от государства смогут получить переселенцы из 8 областей. Список

С 1 мая внутренне перемещенные лица из 8 областей смогут получать помощь от государства. Перечень регионов и громад утвержден министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, и он регулярно обновляется.



Данный список формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городских военных администраций.



При этом используют три критерия:

временно оккупированные территории;

территории, находящиеся в окружении (блокаде);

территории, где ведутся активные боевые действия.

По состоянию на 27 апреля в список вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 громады), Херсонской (49 громад), Харьковской (51 громада), Николаевской (4 громады), Донецкой (66 громад — все), Луганской (37 громад — все), Одесской (1 громада) и Запорожской (49 громад) областей.



«Отмечаем, что громады Донецкой и Луганской областей находятся в данном списке в полном составе. То есть с 1 мая все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в этих общинах, гарантированно получат денежную помощь от государства», — подчеркнули в Минреинтеграции.



Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен; для других лиц — 2 000 гривен.



Заявление на пособие для переселенцев можно подать дистанционно через приложение «Дія», или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо громады или ЦПАУ.