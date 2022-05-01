Штурмуют города: Россияне 19 раз обстреляли города и поселки Луганщины

Последствия обстрела Луганской области. Фото: Луганская ОВА

На Луганщине за прошлые сутки россияне 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и поселков. Золотое-3 разрушено на 70%, оккупанты штурмуют Орехово. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три — Рубежное и Попаснянщина. Как следствие, еще 12 домов стали непригодны для жизни. Пять из них — многоэтажки в Северодонецке, еще две — в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов», — рассказал глава ОВА.



В Камышевахе разрушено здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.



Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске.