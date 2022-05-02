Запорожская область: В ходе обстрела Орехова погибли два человека, еще четыре в больнице

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, погибли два человека, еще четыре в больнице. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



«Вчера российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. Оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли», - сказано в сообщении в Facebook.

Российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, во время эвакуации мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их шпионами.