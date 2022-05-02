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Запорожская область: В ходе обстрела Орехова погибли два человека, еще четыре в больнице

02 мая 2022, 09:46

Запорожская область: В ходе обстрела Орехова погибли два человека, еще четыре в больнице

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, погибли два человека, еще четыре в больнице. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

«Вчера российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. Оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли», - сказано в сообщении в Facebook.

Российские оккупанты в Запорожской области похитили двух волонтеров из Великобритании, во время эвакуации мирных жителей. Как рассказала спасенная британцами семья, захватчики считают их шпионами.

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