Россия планирует отрезать Украину от Черных и Азовских морях. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.



«Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей — Азовского и Черного», — сказала она в эфире телемарафона.

22 апреля в Минобороны России озвучили, что вооруженные силы РФ планируют установить полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым. Как заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над югом Украины даст вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».