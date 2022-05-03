Войска РФ начали штурм «Азовстали», сообщили в «Азове»

Российские военные силы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором находятся украинские военные и мирные жители.



Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») в комментарии «Украинской правде».



По его словам, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.



«Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали"», — сказал Паламар.



Как передает корреспондент российского госагентства «РИА Новости» с места событий, на «Азовстали» слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.

Как передает «РИА Новости» с места событий, на «Азовстали» слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма pic.twitter.com/wvlNZ6VHBr — Новости Донбасса (@novostidnua) May 3, 2022

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурма «Азостали». При этом он поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Путин предложил сдаться.



Несмотря на приказ Путина, российские войска не переставали наносить по «Азовстали» авиа- и артиллерийские удары.