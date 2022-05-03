Люди ждали автобус: В результате обстрела Авдеевского коксохима погибли как минимум 10 человек

Российские оккупанты обстреляли территорию Авдеевского коксохимического завода, в результате погибли как минимум 10 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



«По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых — таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры — оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше», — подчеркнул Кириленко.



Глава области отметил, что россияне точно знали, куда целили — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой.