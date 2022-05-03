Энергетики восстановили электроснабжение 10 населенных пунктов Донетчины после обстрелов

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети 2 мая полностью или частично возобновили электроснабжение для жителей 10 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области специалисты энергокомпании в течение суток смогли восстановить электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах», — говорится в сообщении.



В ДТЭК Донецкие электросети отметили, что боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. Сейчас без света — 243 населенных пункта Донецкой области.



«Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения Вооруженных Сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 69 суток и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий», — добавили в компании.

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