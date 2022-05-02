В Донецкой области без электроэнергии более 200 населенных пунктов

Из-за активных военных действий в Донецкой области без электроэнергии остаются 233 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В компании отметили, что наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.



«Из-за обстрелов здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий», - говорится в сообщении.



В целом, специалисты ДТЭК полностью или частично восстановили свет для жителей более 300 населенных пунктов Донецкой области. В некоторых из – по несколько раз из-за постоянных обстрелов.