Сегодня россияне убили 21 мирного жителя Донетчины

За вторник, 3 мая, российские оккупанты убили 21 мирного жителя Донетчины и ранили еще 27 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, среди погибших сегодня гражданских: 10 человек — в Авдеевке, 5 — в Лимане, 4 — в Угледаре, 1 — в Великой Новоселке и 1 — в Шандриголово.



«Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска», — подчеркнул Кириленко.



Он добавил, что сегодня удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.