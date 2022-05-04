Главный раввин РФ предлагает Лаврову извиниться за оскорбление в адрес еврейского народа

Главный раввин России Берл Лазар предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову извиниться за свои недавние антисемитские высказывания. Об этом он сказал в интервью каналу «Настоящее время».



«Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку», - сказал Лазар.



Ранее Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании Mediaset, что у президента Украины Владимира Зеленского и главы нацистской Германии Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи.



Позже Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию, задался вопросом «Останется ли посол Израиля в Москве?» после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. И жестко осудил высказывания российского дипломата.