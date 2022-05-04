Минобороны: Россияне штурмуют «Азовсталь» при поддержке авиации

Российские силы обстреливают позиции украинских военных почти вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в сводке министерства обороны Украины.



«В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе», — говорится в сообщении.



В Минобороны подтвердили информацию о попытках штурма россиянами украинских защитников в Мариуполе.



«Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет», — сообщили в Минобороны.