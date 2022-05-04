Войска РФ прорвались на територрию завода «Азовсталь» - СМИ

Российская армия прорвалась на территорию комбината «Азовсталь», на территории которого находятся украинские военные и гражданские лица. Об этом сообщает издания «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.



Согласно данным издания, сейчас на территории предприятия идет тяжелый бой. Связи с украинскими военными, находящимися на «Азовстали» нет.



Частично информацию подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



«Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости - "Азовсталь". Наши храбрые парни защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, авиацией, корабли подошли и также гасят по этой крепости", - сказал Бойченко в эфире национального телемарафона.



При этом, по его словам, на территории комбината все еще остаются сотни гражданских, из которых более 30 – дети.



Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на территории меткомбината «Азовсталь» остаются более 40 тяжелораненых украинских военных.