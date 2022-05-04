Власть имеет связь с защитниками Мариуполя, россияне — на территории «Азовстали» — Арахамия

По состоянию на вечер 4 мая, украинская власть имеет связь с защитниками Мариуполя, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Россияне уже зашли на его территорию. Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии «Радио Свобода».



«Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории «Азовстали» уже находятся», — сказал Арахамия.



При этом он сослался на слова командира полка «Азов».



Подробностей он не сообщил.



Ранее о том, что российская армия прорвалась на территорию комбината «Азовсталь», где находятся украинские военные и гражданские лица, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.