Почти 100 выстрелов за день: Россияне обстреляли пограничные районы Черниговской и Сумской областей

Сегодня российские оккупанты обстреляли из минометов и гранатометов пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Враг выпустил около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета», — уточнили в ГПСУ.



Также отмечается, что сегодня утром российские самолеты дважды обстреляли участок отдела пограничной службы «Юнаковка» Сумского пограничного отряда.



«В результате обстрелов жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было», — говорится в сообщении.