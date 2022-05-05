Первый замглавы кремлевской администрации Кириенко посетил Мариуполь

Сергей Кириенко в Мариуполе. Фото: Денис Пушилин / Telegram

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в среду, 4 мая, посетил Мариуполь и другие захваченные войсками РФ территории на юге Донецкой области.



Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин, который сопровождал Кириенко в этой поездке.



Также с ними был секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.



По словам Пушилина, в Мариуполе они посетили завод имени Ильича, морской порт, «центр помощи "Единой России"», открытие памятника бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Второй мировой войны. Также они побывали в Волновахе и посетили химико-металлургического завода в поселке Донское, который, по словам Пушилина, «запустился первым на освобожденной территории Донбасса».

Сергей Кириенко в Мариуполе. Фото: сайт главы «ДНР»

В Кремле Кириенко отвечает за внутрироссийскую политику.



Ранее СМИ писали, что он сменил Дмитрия Козака в качестве куратора «ДНР» и «ЛНР».



По данным журналистов, Кириенко уже посещал Донецк этой весной. Но публично приезд кремлевского чиновника такого уровня на Донбасс происходит впервые.



Российский РБК со ссылкой на одного из источников писал, что смена куратора «свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с этими недавно признанными Россией республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России».

Сергей Кириенко в Мариуполе. Фото: Денис Пушилин / Telegram

Ранее Мариуполь посетил российский пропагандист Владимир Соловьев.