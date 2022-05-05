В Мариуполе оккупанты запустили автобусный маршрут из одного автобуса

В Мариуполе российские оккупанты запускают автобусные маршруты, состоящие из двух единиц техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«В честь визита (первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко - ред.) в Мариуполе запустили первый автобусный маршрут. Из одного автобуса. Но анонсировали второй – тоже одного автобуса», — сообщили в Мариупольском горсовете.



По словам Петра Андрющенко, оба автобуса уцелели во время обстрелов города. А всего же до войны по городу курсировало около 150 автобусов.



Также в Мариупольском горсовете отметили, что оккупанты имеют большой дефицит кадров, не могут найти водителей и ремонтников для общественного транспорта. Отмечается, что это отдельная задача для фильтрационных мер.





4 мая, напомним, журналисты Associated Press сообщили, что в результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта погибли 600 человек.