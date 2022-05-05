Войска России продолжают массированные обстрелы по всей линии фронта и наносят ракетные удары по городам, расположенным в тылу Донецкой области. Оперативную информацию о ситуации в регионе опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Так, по меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов в результате ночных обстрелов Часов Яра.



В результате ракетного удара по Краматорску – 25 раненых, повреждены 9 домов, школа и объекты гражданской инфраструктуры.



Под огнем "Градов" – Авдеевка. Иформации о пострадавших нет, повреждены 3 дома, перебита линия электропередач, отметил Кириленко.



Также он сообщил о периодических обстрелах Марьинки. Войска РФ во время боевых действий в районе этого города применяют зажигательные кассеты.



Единичные обстрелы зафиксированы на Светлодарском направлении, без жертв.

Раннее в Донецкой ОВА рассказали детально об обстреле Краматорска произошедшем в ночь с 4 на 5 мая.