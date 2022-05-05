Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Авдеевка под огнем «Градов», обстреляны Краматорск и Марьинка — Донецкая ОВА

05 мая 2022, 11:02

Авдеевка под огнем «Градов», обстреляны Краматорск и Марьинка — Донецкая ОВА

Войска России продолжают массированные обстрелы по всей линии фронта и наносят ракетные удары по городам, расположенным в тылу Донецкой области. Оперативную информацию о ситуации в регионе опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, по меньшей мере 1 погибший и 17 поврежденных домов в результате ночных обстрелов Часов Яра.

В результате ракетного удара по Краматорску – 25 раненых, повреждены 9 домов, школа и объекты гражданской инфраструктуры.

Под огнем "Градов" – Авдеевка. Иформации о пострадавших нет, повреждены 3 дома, перебита линия электропередач, отметил Кириленко.

Также он сообщил о периодических обстрелах Марьинки. Войска РФ во время боевых действий в районе этого города применяют зажигательные кассеты.

Единичные обстрелы зафиксированы на Светлодарском направлении, без жертв.

Раннее в Донецкой ОВА рассказали детально об обстреле Краматорска произошедшем в ночь с 4 на 5 мая.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:16
На Донбассе войска РФ обстреляли предприятие «Росатома»
11:02
Авдеевка под огнем «Градов», обстреляны Краматорск и Марьинка — Донецкая ОВА
08:22
Первый замглавы кремлевской администрации Кириенко посетил Мариуполь
23:39
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
17:56
Оккупанты набрали в «мэрию» Бердянска дворников, кладовщиков, уборщиков и слесарей
16:52
В Славянском районе несколько населенных пунктов - без электричества
16:17
Главный раввин РФ предлагает Лаврову извиниться за оскорбление в адрес еврейского народа
15:26
Войска РФ прорвались на територрию завода «Азовсталь» - СМИ
15:16
«ДНР»: В ходе обстрела погиб житель Ясиноватой, в Донецке пострадали 10 человек
13:27
Стало известно возможное местонахождение депортированных в РФ мариупольцев
10:29
Несколько микрорайонов Славянска обстреляны войсками РФ
08:55
В Лисичанске обстрелами уничтожено здание диспансера. Его построили бельгийцы более 100 лет назад
08:41
Оккупанты вывезли с захваченной территории треть запасов зерна
23:59
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
22:32
Российский пропагандист Соловьев приехал в Мариуполь
все новости
11:16
На Донбассе войска РФ обстреляли предприятие «Росатома»
11:02
Авдеевка под огнем «Градов», обстреляны Краматорск и Марьинка — Донецкая ОВА
10:40
Анатолия Шария задержали в Испании, сообщила СБУ
10:27
«Очередь в туалет, как в мавзолей». Появились видео из фильтрационного лагеря «ДНР»
09:30
В Мариуполе оккупанты запустили автобусный маршрут из одного автобуса
09:15
Моряк из Сватово второй раз попал в российский плен
08:34
В Луганской области найдены тела еще пяти погибших
08:34
Войска РФ нанесли удар по Краматорску: пострадали 25 человек
08:22
Первый замглавы кремлевской администрации Кириенко посетил Мариуполь
08:21
Более 40 поездов опаздывают в Украине
08:16
«Укрзализныця» назначила один эвакуационный рейс с Донбасса
07:45
ВСУ держат оборону на Донбассе и взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка
07:22
Совбез ООН рассмотрит в четверг ситуацию в Украине
06:53
Россия ответит за смерть журналиста — Зеленский
00:31
Эвакуированные по мариупольскому коридору 344 человека прибыли в Запорожье
все новости
ВИДЕО
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
04 мая, 23:39
Россия бомбит Авдеевку. В Рубежном уничтожили зерно. Дайджест НД за день ►
03 мая, 23:59
Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье
03 мая, 17:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция