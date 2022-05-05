Войска РФ нанесли удар по Краматорску: пострадали 25 человек

Обстрел Краматорска. Фото: Донецкая ОВА

По меньшей мере 25 мирных жителей ранены в Краматорске в результате ночного авиаракетного удара войск России. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что шестеро раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.



Также повреждено 9 жилых домов, школа и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры



Ранее в Генштабе Украины заявили, что российские войска ночью пытались безуспешно наступать на Донбассе, но потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в южных областях.