Ситуация очень тяжелая: Оккупанты продолжают попытки занять крупные города Луганщины

Ситуация в Луганской области очень тяжелая, российские оккупанты не оставляют попыток прорваться и занять крупные города региона — Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасную. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Ситуация очень тяжелая. Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки и Рубежного. Деже сегодня мы занимались эвакуацией, вывозили людей, но каждый день, к сожалению, может все измениться, даже каждый час», — отметил он.



Гайдай снова призвал жителей области не терять время и эвакуироваться.



Также он описал напряженную ситуацию с обеспечением водой. По его словам, удалось организовать подвоз воды в Лисичанск и в Северодонецк.



«Мы сегодня договорились, чтобы получить несколько огромных емкостей для воды. Будем пытаться развозить их по Лисичанску, Северодонецку», — пояснил глава ОВА.

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