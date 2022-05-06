Во время эвакуации с «Азовстали» был подбит автомобиль украинских военных, есть потери

Один боец погиб и шесть ранены в результате обстрелов территории «Азовстали» российскими силами из противотанкого ракетного комплекса во время режима прекращения огня. Об этом сообщили в полке «Азов».



«Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россияни применили ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода», — заявляют военные, которые сейчас находятся на территории мариупольского предприятия.



В «Азове» подчеркнули, что противник продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения с территории Мариуполя.