ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

Вооруженные Силы Украины освободили несколько сел в Харьковской области. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Украины.



«По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки», — говорится в сообщении.



Также в Генштабе отметили, что россияне блокируют отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области.



«Противник производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск», — говорится в сводке.



Кроме того, оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, но оно было неуспешным.

Читайте также: Залужный сообщил о контрнаступлении ВСУ под Харьковом