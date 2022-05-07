Оккупанты не прекращают атаковать Донбасс и подорвали мосты на Харьковщине

Российские силы продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях с целью установления полного контроля над их территорией. За прошлые сутки Вооруженными Силами на этом направлении отбито 8 атак, сообщает Генштаб ВСУ.



«На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск», — говорится в сообщении.



В Мариуполе оккупанты продолжали блокировать подразделения украинских Сил обороны в районе завода «Азовсталь» и проводили его штурм.



«На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника», — отметили в Генштабе.



На Слобожанском направлении россияне продолжали артобстрелы в районе Харькова и подорвали автомобильные мосты в Харьковском районе, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.



«В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.