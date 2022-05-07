В оккупированном Бердянске уже неделю нет мобильной связи

Россияне отключили связь и интернет в части Запорожской области и на Херсонщине. В оккупированном Бердянске мобильной связи нет уже неделю, сообщают местные жители.



По словам бердянцев, мобильная связь исчезла с 1 мая. Мобильный и домашний интернет в городе тоже не работает.



При этом в Херсонской области мобильная связь есть.



В Госспецсвязи Украины заявили, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.



«Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России», — говорится в сообщении.



В Госспецсвязи отмечают, что оккупанты отключили укранских операторов, а параллельно с этим начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.



«Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства — операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации», — подчеркивают в Госспецсвязи.

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