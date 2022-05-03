На территории Херсонщины восстановили мобильную связь

В Херсонской области восстановили мобильную связь, интернет пока остается недоступен. Об этом сообщили в Госспецсвязи.



«Благодаря перемаршрутизации трафика, Vodafone восстановил 71% покрытия мобильной связи на территории Херсонской области. Пока без предоставления доступа к сети "Интернет"», — говорится в сообщении.



30 апреля в Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались Херсон, Каховский район, Новотроицкая и Чаплинская громады и частично Запорожская область.

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