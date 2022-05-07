Обновлен перечень громад для выплаты помощи переселенцам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.



«По состоянию на 06.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокаде), добавились три громады Николаевской области и одна громада Запорожской области», — говорится в сообщении.



В список внесены Воздвижевская сельская громада (Запорожская область), Баштанская городская, Очаковская городская и Куцурубская сельская громады Николаевской области.



Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (50 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (18 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.



«То есть все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, гарантированно получат денежную помощь от государства», — добавили в Минреинтеграции.



Там напомнили, что список не является фиксированным документом — он регулярно актуализируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.