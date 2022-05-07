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Вчера на «Азовстали» погибли трое украинских военных. Атака войск РФ была во время эвакуации

07 мая 2022, 19:05

Вчера на «Азовстали» погибли трое украинских военных. Атака войск РФ была во время эвакуации

Во время эвакуации мирных жителей с «Азовстали» 6 мая от российских обстрелов погибли трое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщило командование полка «Азов» «Украинской правде».

«Вчера во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения», говорится в сообщении.

В «Азове» уточнили, что один военный погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в эвакуационную машину. Двое военных погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА.

За три недавние эвакуации из Мариуполя удалось забрать часть мирных жителей с «Азовстали». Однако российская сторона не дает согласия на эвакуацию украинских военных, в том числе раненых.

3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с «Азовстали» российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, по которому до этого наносили удары авиацией и артиллерией. На «Азовстали» шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.

6 мая российские войска нарушили «режим тишины» в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских с «Азовстали».

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