Украинские военные отошли от Попасной, город под контролем сил РФ

Украинские военные отошли от Попасной Луганской области, город под контролем российских сил. Эту информацию подтвердил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной», — сказал он.



Гайдай напомнил, что войска РФ обстреливали Попасную более двух месяцев.



«Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее», — подчеркнул он.



Глава области также проинформировал, что напряженная ситуация также в селе Воеводовка под Северодонецком. За населенный пункт «постоянно идут бои» и поселок переходит из рук в руки, подчеркнул Гайдай. Кроме того, тяжелая ситуация сложилась в Горской громаде — населенные пункты Тошковка, Катериновка, Золотое-4.

