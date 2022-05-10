Петиция с призывом спасти Мариуполь набрала один миллион голосов

Петиция с требованием начать неотложную процедуру Extraction в Мариуполе набрала один миллион голосов.



Авторы петиции адресуют свои призывы в целом ООН, и генеральному секратарю органицации Антонио Гутерришу в частности, а также региональным лидерам.



В тексте петиции есть призыв возобновить заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе, обязать Россию обеспечить эвакуацию всех людей с территории обстреливаемого войсками РФ завода «Азовсталь».



Региональных лидеров призывают принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции и выступить гарантами безопасности документа.

Вчера, 9 мая, стало известно, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе остается более сотни мирных жителей, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



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