На «Азовстали» остается более 100 мирных жителей, заявил глава Донецкой ОВА

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе остается более сотни мирных жителей, которых нужно эвакуировать. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире «Суспільного».



«На "Азовстали" еще более сотни осталось точно», — сказал он.



Всего в Мариуполе остается до 100 тысяч жителей, сообщил Кириленко. При этом он указал, что трудно сказать, кто их них хочет эвакуироваться.



По словам главы ОВА, попытки эвакуировать людей из Мариуполя не прекращаются. Все зависит от согласия от российской стороны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с «Азовстали» удалось эвакуировать всех мирных граждан. В полке «Азов», который продолжает удерживать позиции на заводе, не смогли подтвердить эту информацию.