Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили 26 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.



Общие боевые потери российских войск:

Личный состав — около 26000 (+350);

Танки — 1170 (+25);

Боевые бронированные машины — 2808 (+44);

Артиллерийские системы — 519 (+6);

РСЗО — 185 (+0);

Средства ПВО — 87 (+0);

Самолеты — 199 (+0);

Вертолеты — 158 (+0);

Автомобильная техника и автоцистерны — 1980 (+10);

Корабли/катера — 12 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 380 (+3);

Специальная техника — ​​41 (+0);

Крылатые ракеты — 94 (+0).

