Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили 26 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери российских войск:
- Личный состав — около 26000 (+350);
- Танки — 1170 (+25);
- Боевые бронированные машины — 2808 (+44);
- Артиллерийские системы — 519 (+6);
- РСЗО — 185 (+0);
- Средства ПВО — 87 (+0);
- Самолеты — 199 (+0);
- Вертолеты — 158 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны — 1980 (+10);
- Корабли/катера — 12 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 380 (+3);
- Специальная техника — 41 (+0);
- Крылатые ракеты — 94 (+0).