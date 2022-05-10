Литва признала РФ террористическим государством

Сегодня, 10 мая, сейм Литвы официально признал Россию террористическим государством, единогласно поддержав соответствующую резолюцию. В документе также указано, что преступления оккупантов в Украине имеют все признаки организованного геноцида.



Об этом сообщает литовское издание Delfi.



Резолюция с резким осуждением России поддержана 128 голосами литовских депутатов. Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.



«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», — заявлено в резолюции.



В поддержанном Сеймом Литвы документе указывается, что в действиях РФ в Украине усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, слома ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.



Парламентарии Литвы поддерживают привлечение виновных к ответственности, а также призывают международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.