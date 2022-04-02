Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от российского газа

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг. Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, пишет «Украинская правда».



В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.



Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.



При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая — через интерконнектор с Польшей.



Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.



«Мы первая страна ЕС среди получавших газ от "Газпрома", которая стала независимой от поставки газа из России», — заявил он.

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