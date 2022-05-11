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Палата представителей США одобрила выделение 40 млрд долларов на поддержку Украины

11 мая 2022, 07:17

Палата представителей США одобрила выделение 40 млрд долларов на поддержку Украины

Палата представителей США одобрила дополнительное выделение около 40 млрд долларов для поддержки Украины. Об этом сообщает CNN.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат «примет быстрые меры», чтобы утвердить его и отправить на подпись Байдену.

Законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с 5 до 11 млрд долларов.

Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения военной техникой Украины.

Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели решили дополнительно выделить 3,4 млрд на военную помощь и 3,4 млрд на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд направлялось в виде военной помощи, 8,5 млрд - в виде экономической помощи и 3 млрд – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

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