Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Фото: Angela Perez / Twitter

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщили в Белом доме.



Подписание закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года облегчит для США предоставление или аренду военной помощи Украине, пострадавшей от вторжения России, и союзникам. У Байдена уже есть определенные полномочия давать взаймы или сдавать в аренду оборудование, но подписанный закон облегчит бюрократические проволочки.



В соответствии с этой мерой Украина может запросить упрощенную передачу американского оружия и другую помощь в области безопасности. США получат гарантии того, что страна заменит или заплатит за военную помощь позднее.



Документ, подписанный 9 мая, напоминает «Закон о ленд-лизе», посредством которого США поддерживали союзников, включая Советский Союз, во время Второй мировой войны.