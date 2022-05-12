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Эвакуация желающих покинуть Северодонецк пока невозможна

12 мая 2022, 16:02

Эвакуация желающих покинуть Северодонецк пока невозможна

Эвакуация из Северодонецка приостановлена из-за обстрелов со стороны российских сил. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Он отметил, что также приостановлена доставка гуманитарной помощи оставшимся в городе 15 тысячам северодончанам. По его словам, есть еще 20 заявок от местных жителей желающих покинуть зону боевых действий.

Ранее в Луганской ОВА сообщали о планах российских войск взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк. В самом же Северодонецке, как заявлял 11 мая Александр Стрюк, повреждено около 70% жилого фонда, а 30% непригодны для проживания.

Также стало известно, что жителей завхваченной российскими войсками Попасной вывозят на территорию оккупированного еще в 2014-ом году Первомайска.

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