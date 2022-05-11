В Северодонецке 30% домов непригодны для проживания

В Северодонецке повреждено около 70% жилого фонда, 30% непригодны для проживания. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.



За последнее время, по его словам, количество обстрелов Северодонецка войсками РФ возросло, а от атак оккупантов страдают новые районы города.



Отмечается, что войска РФ постоянно осуществляют попытки продвинутся ближе к городу, военные делают все возможное чтобы их остановить.

Ранее мы сообщали, что российские войска за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области, в частности обстреляли областную школу-интернат в Горском.