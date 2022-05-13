Более 30 раз раз войска РФ обстреляли жилые кварталы Луганской области за сутки. Погибли два человека

Российские войска штурмуют Горскую и Попаснянскую громады, разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Из-за обстрелов, за прошедшие сутки, погибло двое мирных жителей — мужчина из Лисичанска, и 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии в результате ранения.



Всего же в Луганской ОВА посчитали, что войска РФ 31 раз открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области в течение 12 мая.

В Северодонецке повреждены 7 многоэтажек, один дом в Лисичанске. Оккупанты вели активные штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Успеха по продвижению вперед войска РФ, по словам Сергея Гайдая не имели, но жилья разрушили много, более 50 домов. Из них 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевасе, 6 – в Тошковке, 4 – в Троицком и еще 9 по другим селам Попаснянской общины. Кроме того, днем ​​спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске.



Войсками РФ продолжаются усилия по установлению полного контроля над Рубежным, в городе разрушили мост через реку Боровая, который был отстроен в 2015-ом году после изгнания оккупантов.

Также Сергей Гайдай рассказал, что за прошедшие сутки на Луганском и Донецком направлениях защитники Украины отбили 18 атак врага, уничтожили 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника. А подразделения ПВО сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».