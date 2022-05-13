Российские силы продвинулись в Рубежном Луганской области, выйдя на окраину города в сторону Северодонецка.



Группировка «ЛНР» опубликовала видео, на котором показано, что российские военнослужащие из Чечни вывесили свои флаги на заводе «Заря» и Рубежанском химико-технологическом лицее в поселке Южное на окраине города.

Рубежанский химико-технологический лицей на карте

Уже далее находится подконтрольное Украине село Воеводовка, а за ним находится областной центр Северодонецк, который пытаются захватить российские силы. Однако мост между Рубежным и Северодонецком разрушен, что затруднит продвижение оккупантов.



Российские силы в очередной раз утверждают, что захватили Рубежное полностью. В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сегодня утром заявил, что бои за город продолжаются.