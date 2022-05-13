Мост между Северодонецком и Рубежным разрушен

Автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным через реку Борова разрушен. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он напомнил, что именно этот мост первым в Луганской области отстроили после изгнания боевиков в 2014 году.



«Через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. Поначалу в июле 2014-го и вот сейчас. В прошлый раз уже в марте 2015 мост восстановили», — сообщил он.



В эфире телемарафона на вопрос ведущей, кто взоврал этот мост, украинские или российские силы, Гайдай ответил: «Мы работаем, чтобы они не могли быстро перекинуть свою технику. Поэтому создаем возможность, чтобы они еще одну Белогоровку сделали (ВСУ уже несколько раз уничтожили пантонные переправы войск РФ через реку Северский Донецк в районе Белогоровки — Ред.)».



По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские силы сосредоточили основные усилия на установлении контроля над населенным пунктом Рубежное.