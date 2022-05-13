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Макрон предлагал уступить суверенитет Украины, чтобы Путин сохранил лицо — Зеленский

13 мая 2022, 13:51

Макрон предлагал уступить суверенитет Украины, чтобы Путин сохранил лицо — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему уступить часть суверенитета Украины для того, чтобы сохранить лицо президента России Владимира Путина. Об этом рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны РФ. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина... Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время», — сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что французский лидер зря пытается найти дипломатический язык с Россией для прекращения войны.

В этом интервью Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но без посредников и на условиях диалога.

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