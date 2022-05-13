В небе Донбасса сбит российский военный вертолет

Силы ПВО сбили в Луганской области российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник». Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.



«Вчера [12 мая], в Луганской области подразделением противовоздушной обороны «81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины» сбит российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник», - сказано в сообщении.



Указвается, что ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» создан для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники. Еще его используют для малоскоростных воздушных целей и живой силы.



«Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет», – отметили десантники.



Видео сгоревшего самолета войск РФ опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.



Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ подбили новейший российский корабль «Всеволод Бобров», когда 12 мая судно пыталось доставить на остров Змеиный систему ПВО.