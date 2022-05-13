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Оккупанты проводят «вербовку» и «фильтрацию» в Херсоне, убито до 50 человек — ГУР Минобороны

13 мая 2022, 17:58

Оккупанты проводят «вербовку» и «фильтрацию» в Херсоне, убито до 50 человек — ГУР Минобороны

В оккупированном Херсоне захватчики проводят «вербовку» для «спецслужб ДНР», а также «фильтрацию» местного населения и «мобилизацию» среди заключенных. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.  

По данным разведки, в Херсон прибыла группа вербовщиков, в которую входят сотрудники ФСБ, «министерства госбезопасности ДНР» и представители ЧВК «Лига» (бывшая «Вагнер»). Их задача — найти людей, которые согласятся работать в «спецслужбах ДНР».

«Параллельно проводятся показательные фильтрационные мероприятия по патриотически настроенным местным. За время пребывания указанной группы были замучены и убиты до 50 человек гражданского населения. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

В ГУР МО также сообщают, что указанная группа в местном СИЗО проводила так называемую «мобилизацию» среди заключенных. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия.

По информации Херсонской областной прокуратуры, 11 мая «российские военнослужащие вместе с подозреваемым в госизмене начальником херсонской колонии необоснованно применили огнестрельное оружие к заключенным и осужденным, содержащимся в Херсонском СИЗО. Как следствие, убит один из заключенных». По данному факту открыто уголовное производство.

«Кроме того, военнослужащими России взяты в плен четыре человека, среди которых исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела», — говорится в сообщении.

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