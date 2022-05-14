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Россияне разрушили полсотни домов на Луганщине за прошлые сутки

14 мая 2022, 09:02

Россияне разрушили полсотни домов на Луганщине за прошлые сутки

Последствия российских обстрелов на Луганщине. Фото: Луганская ОВА Последствия российских обстрелов на Луганщине. Фото: Луганская ОВА

За прошлые сутки россияне разрушили обстрелами более 50 домов в Горской и Попаснянской громадах, в Лисичанске повреждения получило здание завода. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что приблизительно такое же количество жилья в этих громадах разрушается каждый день.

«Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома — исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере 5 разрушенных домов в Троицком, 5 — в Викторовке, 11 — в Камышевахе. Днем: 5 — в Новозвановке, 5 — во Врубовке, 10 — в Золотом. Ближе к вечеру: 5 — в Тошковке и Екатериновке», — описал ситуацию Гайдай.



По его словам, в течение дня 13 мая повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома.



В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян разрушениям подверглось административное здание завода резиновых технических изделий.

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